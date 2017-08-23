Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Burcu Esmersoy'un kano macerası

Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Burcu Esmersoy ‘Dünya Güzellerim’in çekimleri için gittikleri Vietnam’da kano ile gezintiye çıktı. Ninh Binh bölgesindeki Trang An Eko Parkı’nda gezintiye çıkan ve ilk kez kanoya binen dörtlü, eğlenceli anlar yaşadı.

Diva, her zaman olduğu gibi kano üzerinde de şıklığından ödün vermedi. Kano gezisinde en çok eğlenen isim, eğlenceli pozlar veren Burcu Esmersoy oldu.

GÜZELLER KANO SEFASINDA

Vietnam macerasına devam eden “Dünya Güzellerim”in yıldızları bu bölümde, kanolarla eğlenceli bir gezintiye çıkacak. Renkli görüntülere sahne olacak tur sırasında Banu Alkan korku dolu anlar yaşayacak.

Yaz ekranının fenomen programı “Dünya Güzellerim”, yine renkli ve eğlenceli bir bölümle takipçilerinin kar- şısına çıkacak. Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Burcu Esmersoy’dan oluşan dev kadro bu hafta, Vietnam’ın Ninh Binh bölgesindeki Trang An Eko Parkı’nda, kanolarla eğlenceli bir gezintiye çıkacak. Banu Alkan, Safiye Soyman ve Faik Öztürk üçlüsünün oynayacağı “Ben Kimim” oyunu da renkli anlara sahne olacak.

Dünya Güzellerim