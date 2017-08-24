FİSKOS

Deniz Seki ile Faruk Salman ayrıldı

24 Ağustos 2017 Perşembe, 09:39:05

  • 1 Deniz Seki ile Faruk Salman ayrıldı
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    “Evlenmemiz için her şey hazır ama tarih sürpriz olsun” açıklaması yapan Deniz Seki - Faruk Salman çifti iki gün önce yollarını ayırdı.

  • 2 Deniz Seki ile Faruk Salman ayrıldı
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    ZOR GÜNLERİNDE YANINDAYDI

    Aşk hikâyeleri 25 yıl öncesine dayanan Deniz Seki ile Faruk Salman yine vuslata eremedi.HT Magazin'in haberine göre, yıllar sonra kavuşup nişanlanan ikilinin yolu ünlü şarkıcının tutuklanmasıyla ayrılmıştı. 

  • 3 Deniz Seki ile Faruk Salman ayrıldı
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    Salman, firari olduğu dönemde bile aşkına sahip çıkmış, 2014 yılında ikinci kez cezaevine giren Seki’yi 2.5 yıl boyunca beklemiş, her pazartesi ziyaretine gitmişti.

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  • 4 Deniz Seki ile Faruk Salman ayrıldı
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    "DENİZ'İ BİR DAHA BIRAKMAM"

     

    Seki’nin haziran ayındaki tahliyesinden iki hafta önce, Salman’ın ailesinin şarkı- cıyı istemediği ve ayrıldıkları iddia edilmişti.

  • 5 Deniz Seki ile Faruk Salman ayrıldı
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    “Deniz’i bir daha bırakmam” açıklaması yapan işadamı, sözünü 2.5 ay tutabildi. Seki’nin özgürlüğüne kavuşmasının ardından birlikte tatile çıkan ikili, iki gün önce ayrıldı. Çift, ayrılık kararını sadece yakın çevreleriyle paylaştı.

     

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
    bize ne napalım ağlayalımmı..
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