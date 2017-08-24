Sunucu Murat Başoğlu'nun Bodrum'da teknede öpüşürken yakalandığı kadının yeğeni Burcu Başoğlu kabadayı olduğu ortaya çıkmıştı.
Posta gazetesinin haberine göre,2 yıllık eşi Selçuk Kabadayı'nın boşanma ve tazminat davası açtığı Burcu Başoğlu'nun ilk eşinden de öz amcası Murat Başoğlu ile olan ilişkisi yüzünden olaylı boşandığı öğrenildi.
HANDE BAŞOĞLU DA DAVA AÇIYOR
Burcu Başoğlu'nun babası emekli memur Tahir Mahir Başoğlu ile annesi Psikolog Zekiye Başoğlu 10 yıldır oturdukları Ayvalık'ta site içindeki yazlık evlerini satışa çıkartıp ortadan kayboldular.
Komşuları, “Veda etmeden gittiler” dedi.
Hande Başoğlu da 14 yıllık eşi, oğlunun babası Murat Başoğlu’na boşanma davası açıyor.