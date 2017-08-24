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'TANIMIYORUM' DEMİŞTİ

Murat Başoğlu, fotoğrafların yayınlanmasının ardından , ''Öpüştüğüm kadını tanımıyorum'' diyerek şaşkınlığa neden olmuş, ardından kendisini ''Bir anlık hataydı. Kadının adı Olga. Büyük bir hata yaptım ve bedelini ödüyorum'' diyerek savunmuştu.