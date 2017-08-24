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Murat Başoğlu-Burcu Başoğlu skandalında yeni gelişme

24 Ağustos 2017 Perşembe, 10:03:04

  • 1 Murat Başoğlu-Burcu Başoğlu skandalında yeni gelişme
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    Sunucu Murat Başoğlu'nun Bodrum'da teknede öpüşürken yakalandığı kadının yeğeni Burcu Başoğlu kabadayı olduğu ortaya çıkmıştı. 

  • 2 Murat Başoğlu-Burcu Başoğlu skandalında yeni gelişme
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    Posta gazetesinin haberine göre,2 yıllık eşi Selçuk Kabadayı'nın boşanma ve tazminat davası açtığı Burcu Başoğlu'nun ilk eşinden de öz amcası Murat Başoğlu ile olan ilişkisi yüzünden olaylı boşandığı öğrenildi.

  • 3 Murat Başoğlu-Burcu Başoğlu skandalında yeni gelişme
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    HANDE BAŞOĞLU DA DAVA AÇIYOR

     

    Burcu Başoğlu'nun babası emekli memur Tahir Mahir Başoğlu ile annesi Psikolog Zekiye Başoğlu 10 yıldır oturdukları Ayvalık'ta site içindeki yazlık evlerini satışa çıkartıp ortadan kayboldular.

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  • 4 Murat Başoğlu-Burcu Başoğlu skandalında yeni gelişme
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    Komşuları, “Veda etmeden gittiler” dedi. 

  • 5 Murat Başoğlu-Burcu Başoğlu skandalında yeni gelişme
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    Hande Başoğlu da 14 yıllık eşi, oğlunun babası Murat Başoğlu’na boşanma davası açıyor.

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