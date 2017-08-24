Sercan Kazancı ile Hilal Çınar evlendi

Show TV’nin ilgiyle izlenen magazin programları ‘Cumartesi Süprizi’ ve ‘Pazar Sürprizi’nin muhabiri Sercan Kazancı, önceki akşam uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Hilal Çınar’la evlendi. HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, Sarıyer’deki Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen nikâh törenine Evrim Akın ve Işın Karaca gibi ünlü isimler de katıldı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kıydığı nikâhta çiftin şahitliğini Evrim Akın, Işın Karaca ve Show TV Magazin Programları Genel Koordinatörü Reşat Balcıoğlu üstlendi. Çift balayını ise Bodrum Göltürkbükü’ndeki Mavi Suite Hotel’de geçirecek.

Sercan Kazancı

Hilal Çınar