Murat Başoğlu'nun davasına Bakanlık müdahil olma kararı aldı

Skandal magazin sayfalarına Murat Başoğlu'nun öz yeğeniyle Bodrum'da fotoğraflanmasıyla taşındı. Ensest ilişkinin açığa çıkmasının ardından Burcu Başoğlu Kabadayı'nın eşi mahkemeye başvurdu.

Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre, Selçuk Kabadayı hem eşi hakkında boşanma davası açtı hem de eşinden 1 milyon lira manevi tazminat talebinde bulundu.

BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLMA KARARI ALDI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da tazminat davasına müdahil olma kararı aldı. Bakanlık, ailenin korunmasına dair kanun çerçevesinde hareket ediyor. Selçuk Kadabadayı'nın avukatı Handan Yazıcıoğlu ile irtibat kuran Aile Bakanlığı Hukuk Müşavirliği mahkemeye müdahillik başvurusu yapacak.

Dava İstanbul 6. Aile Mahkemesi'nde görülecek. Selçuk Kabadayı'nın avukatı Burcu Başoğlu Kabadayı'nın yanı sıra Murat Başoğlu hakkında da tazminat talebiyle dava açacak.

Murat Başoğlu

Burcu Başoğlu Kabadayı