FİSKOS

Hande Bermek, evinde gözyaşı döküyor

25 Ağustos 2017 Cuma, 04:32:58

14 yıllık eşi Murat Başoğlu’nun ihanetinin şokunu atlatamadan, fotoğraflardaki kadının eşinin öz yeğeni çıkmasıyla yıkılan Hande Bermek, kendini kapattığı Bodrum’daki evinde gözyaşı dökerken görüntülendi

  • 1 Hande Bermek, evinde gözyaşı döküyor
    1 | 18

    Murat Başoğlu’nun öz yeğeniyle aldattığı eşi Hande Bermek, Bodrum’da görüntülendi.

  • 2 Hande Bermek, evinde gözyaşı döküyor
    2 | 18

    Olay ilk duyulduğunda, sıradan bir aldatma vakası olduğunu düşünüp, “Bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum” açıklaması yapan Bermek, eşinin öpüştüğü kadının Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu ortaya çıkınca yıkıldı.

  • 3 Hande Bermek, evinde gözyaşı döküyor
    3 | 18

    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; skandalın patlak vermesiyle kendini Bodrum Gündoğan’daki yazlığına kapatan Bermek, evinin bahçesinde görüntülendi.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Hande Bermek, evinde gözyaşı döküyor
    4 | 18

     Bitkin haliyle dikkat çelen Hande Hanım, telefonda bir arkadaşıyla uzun süre dertleşti. Görüşmeyi “Allah kahretsin” diye bitiren Bermek, telefonu kapattıktan sonra uzun süre gözyaşı döktü.

  • 5 Hande Bermek, evinde gözyaşı döküyor
    5 | 18

    Murat Başoğlu’nun sahibi olduğu konuşulan Body Project Etiler yönetimi, HT Magazin’e konuştu. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000