Hande Bermek, evinde gözyaşı döküyor

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“Murat Başoğlu bu salonun hiçbir zaman sahibi olmamıştır. Yaklaşık altı ay önce ufak bir işletme ve PR hissesi almıştı. Bu olayın patlak vermesinin ardından kendisinin spor salonumuzla ilişiği kesilmiştir” açıklaması yapan yetkililer, hisseleri geri almak için hukuk süreci başlattıklarını belirtti.