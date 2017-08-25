Hande Bermek, evinde gözyaşı döküyor

Murat Başoğlu’nun öz yeğeniyle aldattığı eşi Hande Bermek, Bodrum’da görüntülendi.
Olay ilk duyulduğunda, sıradan bir aldatma vakası olduğunu düşünüp, “Bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum” açıklaması yapan Bermek, eşinin öpüştüğü kadının Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu ortaya çıkınca yıkıldı.
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; skandalın patlak vermesiyle kendini Bodrum Gündoğan’daki yazlığına kapatan Bermek, evinin bahçesinde görüntülendi.
Bitkin haliyle dikkat çelen Hande Hanım, telefonda bir arkadaşıyla uzun süre dertleşti. Görüşmeyi “Allah kahretsin” diye bitiren Bermek, telefonu kapattıktan sonra uzun süre gözyaşı döktü.
Murat Başoğlu’nun sahibi olduğu konuşulan Body Project Etiler yönetimi, HT Magazin’e konuştu.