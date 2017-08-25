FİSKOS

Azra Akın ile Atakan Koru evlendi

25 Ağustos 2017 Cuma, 09:50:31

  • 1 Azra Akın ile Atakan Koru evlendi
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    2002 Dünya Güzeli Azra Akın uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Atakan Koru ile nikah masasına oturdu.

  • 2 Azra Akın ile Atakan Koru evlendi
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    Çift, 24 Ağustos Perşembe günü Tekirdağ’da bir bağ evinde aile ve yakın dostlarının katıldığı bir yemek daveti ile evlendi.

  • 3 Azra Akın ile Atakan Koru evlendi
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    Hürriyet'te yer alan habere göre, Azra Akın bu davette Galia Lahav tasarımı gelinlik giydi.

     

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  • 4 Azra Akın ile Atakan Koru evlendi
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    Azra Akın ile Atakan Koru 26 Ağustos akşamıda Edirne’nin Keşan ilçesinde gerçekleşecek olan geleneksel bir Trakya kır düğünü ile konuklarını ağırlayacak.

  • 5 Azra Akın ile Atakan Koru evlendi
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    Akın, bu düğünde ise Cemil İpekçi tasarımı bir gelinlik giyecek.

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