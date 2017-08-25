Didem Uzel ile Selim Sarı evlilik yıl dönümünü kutladı

Bir dönemin gözde mankeni Didem Uzel, işadamı Selim Sarı ile evlendikten sonra kariyerine nokta koyup aşkı için Amerika'ya yerleşme kararı almıştı. Eski manken dün evliliklerinin 5'inci yıl dönümünü sosyal medyadan paylaştığı duygusal bir yazıyla kutladı.

Bir fotoğraf albümü yapan Üzel, altına: 'Tam 8 senelik beraberlik ve 5 yıllık bir evlilik ve Leo Aslan... Daha uzun daha çok kutlamalarımız olsun yol arkadaşım, sırdaşım, sevgilim, aşkım' notunu yazdı.

didem uzel

Selim Sarı