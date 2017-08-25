Eda Taşpınar deniz kenarında verdiği seksi pozuyla takipçilerini şaşırttı

Mikonos'ta tatil yapan sosyetik güzel Eda Taşpınar bir yandan da seksi pozlarını Instagram'da paylaşmaya devam ediyor. Eda durumu iyice abartıp bu sefer bikini altı olmadan fotoğraf paylaştı.

Eda Taşpınar Instagram hesabından bikini üstünü giyip altını giymeden poz verdiği fotoğrafını paylaştı ve olay oldu.

"YASAKLA İLGİLİ ANLAŞILMAZ BİR CAZİBE VAR"

Paylaşımına ingilizce olarak "Yasakla ilgili anlaşılmaz arzu edilir bir cazibe var" notunu yazan Eda Taşpınar'ın fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

İşte Eda Taşpınar'ın o paylaşımı;

eda taşpınar