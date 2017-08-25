Pınar Altuğ, yıllar önce başörtüsüyle ilgili olarak yaptığı açıklama yüzünden önceki gün tehdit edildi. Oyuncu, savcılığa suç duyurusunda bulundu
O dönem öğrencilerin kılık kıyafetlerinin serbest olmasına ilişkin yönetmeliğine oyuncu, "Bu beni rahatsız ediyor. Biz Atatürk'ün çocuklarıyız. Bize yıllardır öğretilen bir kılık kıyafet kanunu var ve hep onun peşinden gittik. İnandığı için türban takılıyorsa sonuna kadar saygım var. Ama eğer şekilcilik olarak takılıyorsa o zaman tepki gösteriyorum" sözlerini bir takipçisi yeniden gündeme getirdi.
Bir takipçisi Pınar Altuğ'un paylaştığı fotoğrafının altına, "Bir daha kapalı kadınlarla ilgili öyle açıklama yaparsan, sete gelip seni öldürürüm" yorumunda bulundu. Altuğ, takipçisi hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Oyuncu, "Sanırım derdiniz ünlü olmak. Mesajınızı avukatıma ilettim. Hakkınızda yapılacak suç duyurusu sonrasında, derdinizi hukuka anlatırsınız" diyerek karşılık verdi.
Bir başka takipçisinin, "Ünlü isimler kötü yorumu hemen mahkemeye taşıyor" mesajına ise Pınar Altuğ, "Bu kötü yorum sayılmıyor. 'Sete gelir seni orada öldürürüm' diyor, bayağı tehdit ve kabul edilemez" diye kendini savundu.