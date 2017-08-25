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O dönem öğrencilerin kılık kıyafetlerinin serbest olmasına ilişkin yönetmeliğine oyuncu, "Bu beni rahatsız ediyor. Biz Atatürk'ün çocuklarıyız. Bize yıllardır öğretilen bir kılık kıyafet kanunu var ve hep onun peşinden gittik. İnandığı için türban takılıyorsa sonuna kadar saygım var. Ama eğer şekilcilik olarak takılıyorsa o zaman tepki gösteriyorum" sözlerini bir takipçisi yeniden gündeme getirdi.