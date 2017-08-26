Murat Yıldırım ile eşi İmane Elbani hacca gitti

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Hacca giden Murat Yıldırım ve eşi 10 gece Mekke ve 3 gece de Medine olmak üzere toplam 13 gün kutsal topraklarda kalacak.Yıldırım, daha önce kendisinin hacca gittiğini şimdi de eşi ve ailesini hacca götürdüğünü söyledi.