Murat Yıldırım ile eşi İmane Elbani hacca gitti

Oyuncu ve yarışma programı sunucusu Murat Yıldırım bugün hac için Kutsal Topraklara uçtu.
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Faslı eşi İmane Elbani ile THY'nin tarifeli uçağıyla saat 12:40'da İstanbul'dan Cidde'ye uçan oyuncu Yıldırım, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde uçağa binmeden önce ihrama girdi.
Hacca giden Murat Yıldırım ve eşi 10 gece Mekke ve 3 gece de Medine olmak üzere toplam 13 gün kutsal topraklarda kalacak.Yıldırım, daha önce kendisinin hacca gittiğini şimdi de eşi ve ailesini hacca götürdüğünü söyledi.