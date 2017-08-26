FİSKOS

Murat Yıldırım ile eşi İmane Elbani hacca gitti

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:58:15

  • 1 Murat Yıldırım ile eşi İmane Elbani hacca gitti
    1 | 14

    Oyuncu ve yarışma programı sunucusu Murat Yıldırım bugün hac için Kutsal Topraklara uçtu. 

  • 2 Murat Yıldırım ile eşi İmane Elbani hacca gitti
    2 | 14

    Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Faslı eşi İmane Elbani ile THY'nin tarifeli uçağıyla saat 12:40'da İstanbul'dan Cidde'ye uçan oyuncu Yıldırım, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde uçağa binmeden önce ihrama girdi.

  • 3 Murat Yıldırım ile eşi İmane Elbani hacca gitti
    3 | 14

    Hacca giden Murat Yıldırım ve eşi 10 gece Mekke ve 3 gece de Medine olmak üzere toplam 13 gün kutsal topraklarda kalacak.Yıldırım, daha önce kendisinin hacca gittiğini şimdi de eşi ve ailesini hacca götürdüğünü söyledi.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Murat Yıldırım ile eşi İmane Elbani hacca gitti
    4 | 14
  • 5 Murat Yıldırım ile eşi İmane Elbani hacca gitti
    5 | 14
    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000