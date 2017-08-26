Selen Görgüzel
FİSKOS

Selen Görgüzel'in sözleri hayvanseverleri kızdıracak

"Köpeğimi çalışarak aldım"

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:45:57 Güncelleme: 13:03:14

Selen Görgüzel, pomeranian boo cinsi köpeğiyle Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Pablo ismini verdiği sevimli köpeğiyle ilgi odağı olan oyuncu, “Köpeğinizi kaça aldınız?” sorusuna, “Kaç para verdiğimi söylemem doğru olmaz. İyi bir şekilde çalışarak satın aldım” diye yanıt verdi. 

Orta Avrupa’da yaygın olarak bulunan, Türkiye’de birkaç yıldır ilgi gören pomeranian cinsi köpekler 1000 ile 3 bin dolar arasında satılıyor. Sevimlilikleriyle dikkat çeken köpeklerin yaşam süreleri 13 ile 16 yıl arasında değişiyor.

  • Selen Görgüzel
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