Beyaz üzerine siyah puantiyeli bir bikini giyen 47 yaşındaki modelin aradan geçen zaman içinde fiziksel görüntüsünden çok da fazla bir şey kaybetmemiy olması dikkatlerden kaçmadı.
1990'lı yıllara damgasını vuran Alman model Claudia Schiffer, ailesiyle birlikte tatile çıktı. 47 yaşındaki 3 çocuk annesi Schiffer, İtalya'da çıktığı mavi turda objektiflere takıldı.
Saçlarını at kuyruğu yapan Schiffer, bir süre yüzdükten sonra lüks yatın güvertesinde uzun uzun güneşlendi.
İngiliz yapımcı ve yönetmen kocası Matthew Vaughn ile yatın güvertesinde sohbet eden Claudia Schiffer çocuklarıyla ilgilenmekten de geri durmadı.
Henüz 17 yaşındayken keşfedilip 1990'lı yıllarda moda dünyasına damgasını vuran Claudia Schiffer, evlenip çocuk sahibi olduktan sonra kariyerini geri plana atmıştı.