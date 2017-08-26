FİSKOS

Efsane model Claudia Schiffer yıllar sonra ilk kez bikinili

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 14:55:43

  • 1 Efsane model Claudia Schiffer yıllar sonra ilk kez bikinili
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    Beyaz üzerine siyah puantiyeli bir bikini giyen 47 yaşındaki modelin aradan geçen zaman içinde fiziksel görüntüsünden çok da fazla bir şey kaybetmemiy olması dikkatlerden kaçmadı.

  • 2 Efsane model Claudia Schiffer yıllar sonra ilk kez bikinili
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    1990'lı yıllara damgasını vuran Alman model Claudia Schiffer, ailesiyle birlikte tatile çıktı. 47 yaşındaki 3 çocuk annesi Schiffer, İtalya'da çıktığı mavi turda objektiflere takıldı.

  • 3 Efsane model Claudia Schiffer yıllar sonra ilk kez bikinili
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    Saçlarını at kuyruğu yapan Schiffer, bir süre yüzdükten sonra lüks yatın güvertesinde uzun uzun güneşlendi.

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  • 4 Efsane model Claudia Schiffer yıllar sonra ilk kez bikinili
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    İngiliz yapımcı ve yönetmen kocası Matthew Vaughn ile yatın güvertesinde sohbet eden Claudia Schiffer çocuklarıyla ilgilenmekten de geri durmadı.

  • 5 Efsane model Claudia Schiffer yıllar sonra ilk kez bikinili
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    Henüz 17 yaşındayken keşfedilip 1990'lı yıllarda moda dünyasına damgasını vuran Claudia Schiffer, evlenip çocuk sahibi olduktan sonra kariyerini geri plana atmıştı.

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