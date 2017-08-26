Ebru Destan ile Meltem Ören'in keyfi yerinde

Son günlerde sıkça birlikte görülen eski mankenler Ebru Destan ile Meltem Ören, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, oldukça neşeli oldukları görülen Destan ile Ören, “Hayata pozitif baktığımız için bu kadar neşeliyiz” dediler. Boşanma davasının devam ettiğini söyleyen Ebru Destan, “Dava hâlâ yargıda. Bu saatten sonra barışmamız söz konusu değil” diyerek eski eşine kapıları kapattı.

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Meltem Ören