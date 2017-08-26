Serdar Ortaç: Kimseye canım diyemiyorum, eşim kızıyor

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"Eşim kızıyor" diyen Ortaç, "Dansçı kızların bile yanını yaklaşamıyorum. Eşim kızıyor. Ama, evlenmek kadar güzel bir şey yok, herkese tavsiye ediyorum" dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Sertaç Ortaç'a zaman zaman hayranları da eşlik etti.