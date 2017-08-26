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Serdar Ortaç: Kimseye canım diyemiyorum, eşim kızıyor

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:56:55 DHA

  • 1 Serdar Ortaç: Kimseye canım diyemiyorum, eşim kızıyor
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    Antalya'nın Serik İlçesi'nde konser veren Serdar Ortaç, artık kimseye 'Canım, cicim, aşkım' diyemediğini belirterek, "Eşim kızıyor, dansçı kızların bile yanına yaklaşamıyorum" dedi.

  • 2 Serdar Ortaç: Kimseye canım diyemiyorum, eşim kızıyor
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    Bir kulüpte  sahneye çıkan Serdar Ortaç, sevilen şarkılarını seslendirdi. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Serdar Ortaç'a dansçı kızlar da eşlik etti. 

  • 3 Serdar Ortaç: Kimseye canım diyemiyorum, eşim kızıyor
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    Çok sayıda tatilcinin izlediği konserde şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Serdar Ortaç, yüzüğü taktıktan sonra, yani evlendikten sonra kimseye 'Sanım, cicim, aşkım' diyemediğini söyledi.

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  • 4 Serdar Ortaç: Kimseye canım diyemiyorum, eşim kızıyor
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    "Eşim kızıyor" diyen Ortaç, "Dansçı kızların bile yanını yaklaşamıyorum. Eşim kızıyor. Ama, evlenmek kadar güzel bir şey yok, herkese tavsiye ediyorum" dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Sertaç Ortaç'a zaman zaman hayranları da eşlik etti.

  • 5 Serdar Ortaç: Kimseye canım diyemiyorum, eşim kızıyor
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