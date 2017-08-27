FİSKOS

HT MASA haftanın magazin olaylarını masaya yatırdı

27 Ağustos 2017 Pazar, 01:17:34

  • 1 HT MASA haftanın magazin olaylarını masaya yatırdı
    1 | 45

    HT MASA ekibi bu hafta Deniz Seki-Faruk Salman çiftinin sürpriz ayrılığını, Murat Cemcir-Ahmet Kural ikilisinin yeni filmi ‘Ailecek Şaşkınız’ı, Demet Şener’in sosyal medya kullanıcılarına isyanını, Hülya Avşar ve Seda Sayan’ın giderek gençleşmesini, 140 IQ’lu Aleyna Tilki’nin gelecek planlarını ve Bergüzar Korel’in İstanbul turizmine katkısını masaya yatırdı.

  • 2 HT MASA haftanın magazin olaylarını masaya yatırdı
    2 | 45

    Büyük aşk bitti, Deniz Seki ve sevgilisi Faruk Salman yollarını ayırdı. Ayrılığı Salman’ın istediği iddia edilirken, yapılan açıklama ayrılık sebebi olarak Seki’nin yoğun temposu ve Salman’ın bu tempoya ayak uyduramaması gösterildi. Bu ayrılığı nasıl yorumluyorsunuz? 

  • 3 HT MASA haftanın magazin olaylarını masaya yatırdı
    3 | 45

    Oben Budak: Faruk Bey her hafta cezaevine gidip Deniz Seki’yi ziyaret ederken şimdi konser programı yoğun diye ilişkiye ayak uyduramamış öyle mi, bana çok inandırıcı gelmedi açıkçası. Uzaktayken birbirini seven, yan yana gelince hır çıkaran bir ilişki galiba onlarınki. 

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 HT MASA haftanın magazin olaylarını masaya yatırdı
    4 | 45

    İpek Durkal: Deniz’in tahliye olmasına bir hafta kala Faruk Salman’ın babasının baskısı sonucu Deniz Seki’yi terk ettiğini yazmıştım. Gelen tepkiler yüzünden U dönüşü yapan Salman kendini aklayacak ve ayrılmadık mesajı verdiği bir röportajla karşımıza çıkmıştı. Her şey bahane. Faruk Salman’ın babası Deniz Seki’yi istemiyor ve Salman da babasına karşı gelemiyor. Olay bu... 

  • 5 HT MASA haftanın magazin olaylarını masaya yatırdı
    5 | 45

    Esin Övet: Hatırlarsanız ayrılık haberleri çıktığı zaman da yazmıştım. “Şimdi olmasa Deniz özgürlüğüne kavuşunca olacak” demiştim. Beklenen sondu. Geç bile kalındı ama işte demek ki bir zaman ihtiyaç varmış. Hayırlısı olsun. Doğal bir süreç. Artık Deniz özgürlüğün tadını çıkarmak istiyor. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000