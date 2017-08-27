14 | 45

Esin Övet: Gerçekten nefret ediyorum bu durumdan. İnsanları kaçırmak, usandırmak, bıktırmaktır bu. Bu da yeni olayımız. Pes diyor başka bir şey demiyorum. İnsan bikini de giyer, haşema da. Kime ne, sana ne? Sen kendi vücudunla ilgilensene. O kadının vücudunu görmek istemiyorsan takip etme. Böyle şey olur mu? Olacak iş mi? İnanın deliriyorum, çıldırıyorum. İşin içinden çıkamıyorum.