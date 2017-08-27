FİSKOS

Oben Budak: Yoğunluk gerekçesi inandırıcı değil

27 Ağustos 2017 Pazar, 01:17:34

HT MASA ekibi bu hafta Deniz Seki-Faruk Salman çiftinin sürpriz ayrılığını, Murat Cemcir-Ahmet Kural ikilisinin yeni filmi ‘Ailecek Şaşkınız’ı, Demet Şener’in sosyal medya kullanıcılarına isyanını, Hülya Avşar ve Seda Sayan’ın giderek gençleşmesini, 140 IQ’lu Aleyna Tilki’nin gelecek planlarını ve Bergüzar Korel’in İstanbul turizmine katkısını masaya yatırdı

  • 1 Oben Budak: Yoğunluk gerekçesi inandırıcı değil
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    Büyük aşk bitti, Deniz Seki ve sevgilisi Faruk Salman yollarını ayırdı. Ayrılığı Salman’ın istediği iddia edilirken, yapılan açıklama ayrılık sebebi olarak Seki’nin yoğun temposu ve Salman’ın bu tempoya ayak uyduramaması gösterildi. Bu ayrılığı nasıl yorumluyorsunuz? 

  • 2 Oben Budak: Yoğunluk gerekçesi inandırıcı değil
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    Oben Budak: Faruk Bey her hafta cezaevine gidip Deniz Seki’yi ziyaret ederken şimdi konser programı yoğun diye ilişkiye ayak uyduramamış öyle mi, bana çok inandırıcı gelmedi açıkçası. Uzaktayken birbirini seven, yan yana gelince hır çıkaran bir ilişki galiba onlarınki. 

  • 3 Oben Budak: Yoğunluk gerekçesi inandırıcı değil
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    İpek Durkal: Deniz’in tahliye olmasına bir hafta kala Faruk Salman’ın babasının baskısı sonucu Deniz Seki’yi terk ettiğini yazmıştım. Gelen tepkiler yüzünden U dönüşü yapan Salman kendini aklayacak ve ayrılmadık mesajı verdiği bir röportajla karşımıza çıkmıştı. Her şey bahane. Faruk Salman’ın babası Deniz Seki’yi istemiyor ve Salman da babasına karşı gelemiyor. Olay bu... 

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  • 4 Oben Budak: Yoğunluk gerekçesi inandırıcı değil
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    Esin Övet: Hatırlarsanız ayrılık haberleri çıktığı zaman da yazmıştım. “Şimdi olmasa Deniz özgürlüğüne kavuşunca olacak” demiştim. Beklenen sondu. Geç bile kalındı ama işte demek ki bir zaman ihtiyaç varmış. Hayırlısı olsun. Doğal bir süreç. Artık Deniz özgürlüğün tadını çıkarmak istiyor. 

  • 5 Oben Budak: Yoğunluk gerekçesi inandırıcı değil
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    Kadir Kaymakçı: Cezaevinden çıkmasını 2.5 yıl bekleyen, 25 yıldır içinde yanan aşk ateşini hiç söndürmeyen Faruk Bey’in 2.5 ayda “Yahu Deniz’in programı da çok yoğunmuş ayak uyduramıyorum” dediğine belki Kadir İnanır ama üzgünüm ben inanamıyorum! 

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