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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Murat Başoğlu hakkında soruşturma başlattı

27 Ağustos 2017 Pazar, 18:16:29 İHA

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı öz yeğeni ile teknede görüntülenen sunucu Murat Başoğlu hakkında soruşturma başlattı

  • 1 Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Murat Başoğlu hakkında soruşturma başlattı
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    İHA'nın haberine göre; geçtiğimiz günlerde Bodrum'da teknede bir kadınla görüntülenen ünlü sunucu Murat Başoğlu'nun yanındaki kişinin öz yeğeni Burcu Başoğlu olduğu ortaya çıkmıştı.

  • 2 Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Murat Başoğlu hakkında soruşturma başlattı
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    Öz yeğeniyle teknede yaşadığı ilişki sonrasında görüntüleri ve fotoğrafları inceleyen Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olaya el atarak Başoğlu'na soruşturma açtı.

  • 3 Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Murat Başoğlu hakkında soruşturma başlattı
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    Bodrum Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

     

    "Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir teknede görüntülenen ve toplumsal değer yargılarına aykırı olan olaya ilişkin olarak; yazılı ve görsel basında yer bulan haber içerikleri ihbar kabul edilerek, habere konu kişiler hakkında hayâsızca hareketler suçu bakımından inceleme yapılmak üzere Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır".

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YORUMLAR 18
  • Misafir 24 dakika önce
    çok fazla gündemde tutulmamalı bu konu bırakın ne halleri varsa görsünler
  • Misafir 27 dakika önce
    bi savcim kalmisti olaya müdahil olmayan
  • Misafir 30 dakika önce
    ahlaksızlık diz boyu
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