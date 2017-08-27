Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Murat Başoğlu hakkında soruşturma başlattı

3 | 10

Bodrum Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir teknede görüntülenen ve toplumsal değer yargılarına aykırı olan olaya ilişkin olarak; yazılı ve görsel basında yer bulan haber içerikleri ihbar kabul edilerek, habere konu kişiler hakkında hayâsızca hareketler suçu bakımından inceleme yapılmak üzere Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır".