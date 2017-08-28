FİSKOS

Vatan Şaşmaz’ın ölümü ünlüleri yasa boğdu

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:09:32

  • 1 Vatan Şaşmaz’ın ölümü ünlüleri yasa boğdu
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    Vatan Şaşmaz'ın şok eden ölümü sanat camiyasını yasa boğdu. Ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarıyla üzüntülerini dile getirdi. İşte o paylaşımlar...

  • 2 Vatan Şaşmaz’ın ölümü ünlüleri yasa boğdu
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    SEREN SERENGİL

    Sevgili Yasemin, Hiç tanışmasak da şuan yüreğindeki fırtınanı, tarifsiz acını paylaşıyorum... Ben Vatan'ın aramızdan bu kadar erken ayrılışına üzgünüm mekanı cennet olsun ama geride bıraktıkları için daha üzgünüm! Bebek beklediğin haberini okudum... doğruysa eğer babasının evladını, evladının babasını göremeyecek olmasına üzgünüm, eşin olmadan onsuz hamileliğin nasıl geçecek düşüncesine, yavrunu kucağına aldığın da babasının yanında olamayacak olmasına üzgünüm... Sana ait olan, soyadını taşıdığın sevdiğin adamın senden koparılışına ve kopartılış şekline üzgünüm en çok da sana hissettirdiklerine kırgın olabilme ihtimaline çok üzgünüm... Başın sağolsun sana bu zor yolculuğunda sabır diliyorum!!!

  • 3 Vatan Şaşmaz’ın ölümü ünlüleri yasa boğdu
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    FERHAT GÖÇER

    Sevgili dostum Vatan Şaşmaz ile birkaç gün önce Ankara da aynı sahneyi paylaştık... sarıldık hasret giderdik... Nerden bilirdim vedamızmış.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Vatan Şaşmaz’ın ölümü ünlüleri yasa boğdu
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    MUSTAFA CECELİ

    Çok üzgünüm,şaşkınım..onlarca etkinlikte aynı sahnenin tozunu yutmuştuk birlikte.. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.. #VatanŞaşmaz

  • 5 Vatan Şaşmaz’ın ölümü ünlüleri yasa boğdu
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    HANDE YENER

    Sunucu #vatanşaşmaz

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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