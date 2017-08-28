FİSKOS
Vatan Şaşmaz’ın ölümü ünlüleri yasa boğdu
28 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:09:32 | Güncelleme: 10:44:36
-
1
1
|
14
Vatan Şaşmaz'ın şok eden ölümü sanat camiyasını yasa boğdu. Ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarıyla üzüntülerini dile getirdi. İşte o paylaşımlar...
-
2
2
|
14
SEREN SERENGİL
Sevgili Yasemin, Hiç tanışmasak da şuan yüreğindeki fırtınanı, tarifsiz acını paylaşıyorum... Ben Vatan'ın aramızdan bu kadar erken ayrılışına üzgünüm mekanı cennet olsun ama geride bıraktıkları için daha üzgünüm! Bebek beklediğin haberini okudum... doğruysa eğer babasının evladını, evladının babasını göremeyecek olmasına üzgünüm, eşin olmadan onsuz hamileliğin nasıl geçecek düşüncesine, yavrunu kucağına aldığın da babasının yanında olamayacak olmasına üzgünüm... Sana ait olan, soyadını taşıdığın sevdiğin adamın senden koparılışına ve kopartılış şekline üzgünüm en çok da sana hissettirdiklerine kırgın olabilme ihtimaline çok üzgünüm... Başın sağolsun sana bu zor yolculuğunda sabır diliyorum!!!
-
3
3
|
14
FERHAT GÖÇER
Sevgili dostum Vatan Şaşmaz ile birkaç gün önce Ankara da aynı sahneyi paylaştık... sarıldık hasret giderdik... Nerden bilirdim vedamızmış.
-
4
4
|
14
MUSTAFA CECELİ
Çok üzgünüm,şaşkınım..onlarca etkinlikte aynı sahnenin tozunu yutmuştuk birlikte.. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.. #VatanŞaşmaz
-
5
5
|
14
HANDE YENER
Sunucu #vatanşaşmaz
-
6
6
|
14
CEYDA DÜVENCİ
Çok üzüldüm... mekanın cennet olsun... Allah eşine yar yardımcı olsun, anneciğine sabır versin...
-
7
7
|
14
ŞAHAN GÖKBAKAR
Allah rahmet eylesin... Geride kalan acılı ailesine sabır diliyorum.
-
8
8
|
14
MEHMET ALİ ERBİL
Canım kardeşim nurlar içind uyu
-
9
9
|
14
IŞIN KARACA
Ah ya...
Kelimelerim yok oldu.
Böyle mi bitecekti bu hikaye Vatan.
Mekanın cennet olsun dost...
Geçen hafta Ankara'da sana sıkı sıkı sarılmıştım sahnede, iyi ki... iyi ki hayatlarımız kesişti.. Geride kalan eşine, doğmamış bebeğine, anneciğine sabırlar diliyorum..
Tahmin bile edemiyorum yaşadıklarını..
Hakkım helaldir vatanım...
Huzurla uyu. Allah rahmet eylesin..
-
10
10
|
14
DEMET AKALIN
Ahh Vatan ahhh ahhh be arkadaşım ne kadar üzdün ahhh
-
11
11
|
14
CHLOE LOUGHNAN
İnanamıyorum. Hayat hiç adaletli değil. Huzur içinde yat sevgili Vatancım
-
12
-
13
13
|
14
ÇAĞLA ŞIKEL
Çok erken ... çok üzgünüm... Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum.... #vatanşaşmaz
-
14
14
|
14
GÜLBEN ERGEN
Karnında bebeği ile bir eş kaldı geride... İki ciğer yakan #ölüm... Otel odasında bir #cinayet. Vatan hep güler yüzlü, hep saygılı, genç, #başarılı arkadaşımız... Ah :( Ailesine, sevenlerine #rahmet diliyorum. Anne karnında #baba ölümü yaşayan bebeğin kederini ve kaderini düşünmemek elde değil şimdi. Ya o yaralı, iki can taşıyan eş, ya o #anne onun yangınını kim anlar... #VatanŞaşmaz