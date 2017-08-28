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SEREN SERENGİL

Sevgili Yasemin, Hiç tanışmasak da şuan yüreğindeki fırtınanı, tarifsiz acını paylaşıyorum... Ben Vatan'ın aramızdan bu kadar erken ayrılışına üzgünüm mekanı cennet olsun ama geride bıraktıkları için daha üzgünüm! Bebek beklediğin haberini okudum... doğruysa eğer babasının evladını, evladının babasını göremeyecek olmasına üzgünüm, eşin olmadan onsuz hamileliğin nasıl geçecek düşüncesine, yavrunu kucağına aldığın da babasının yanında olamayacak olmasına üzgünüm... Sana ait olan, soyadını taşıdığın sevdiğin adamın senden koparılışına ve kopartılış şekline üzgünüm en çok da sana hissettirdiklerine kırgın olabilme ihtimaline çok üzgünüm... Başın sağolsun sana bu zor yolculuğunda sabır diliyorum!!!