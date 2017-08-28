Tamer Karadağlı: Vatan 20 yıldır hiç değişmedi

Oyuncu Tamer Karadağlı, Beyaz TV'nin canlı yayınına bağlandı.

İşte Karadağlı'nın Vatan Şaşmaz'ın ölümünün ardından yaptığı açıklama; "Şaka gibi. Nolduğunu bilemiyorsunuz, net bir cevap alamıyorsunuz. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Bir de eşi hamileymiş... Vah.. vah.. vah... Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok üzgünüm. Bu artık sözün bittiği yer. Her ne kadar bizler magazinsel olarak gündeme gelsek de bu sözün bittiği yer. Herkese karşı çok saygılı, güler yüzlü, efendi bir çocuktu. Allah ailesine sabır versin. Çok eski tanıyorum ben Vatan'ı. Neredeyse 20 yıl. 20 yıldır hiç değişmedi. Aynı efendilikte, aynı mütavazılıkta... Çok üzgünüm çok." dedi.

Tamer Karadağlı