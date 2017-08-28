İki Yalancı dizi setinde öpüşme krizi

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile popçu Keremcem’in başrolü paylaştığı ‘İki Yalancı’nın setinde öpüşme krizi yaşandı

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile iki yıldır birlikte olan Yağmur Tanrısevsin senaryoda yer alan öpüşme sahnesini kabul etmedi. Yönetmen Eda Teksöz bunun gerekli olduğunu söylese de, oyuncuyu bir türlü ikna edemedi. Ekipte gerginlik yaşandı, kısa süreliğine set durdu.

Bu arada Yağmur Tanrısevsin sevgilisi Oğuzhan Koç ile telefonla görüştü. Daha sonra yönetmen Eda Teksöz ile oturup uzun uzun konuştu. Öpüşme sahnesi böylece çekildi. Keremcem ile Tanrısevsin’in öpüştüğü bölüm bu akşam yayınlanacak.

İki Yalancı