Beşiktaş'ta lüks bir otelde öldürülen Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlanıyor. Taziyeleri kabul eden Şaşmaz'ın annesi ve eşi gözyaşlarını tutamadı. Güzeltepe Birlik Camii'nde kılınacak cenaze namazı için çok sayıda ünlü isim buraya akın etti. Cami avlusunda ayakta durmakta güçlük çeken Şaşmaz'ın annesi Safiye Şaşmaz ve eşi Yasemin Adalı burada bir sandalyede oturdu.
Anne Şaşmaz ve eşi Adalı'nın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Anne Şaşmaz ve eşi Adalı daha sonra taziyeleri kabul etti. Cenaze namazı için çok Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Ferdi Akarnur, Yusuf Adalı, Metin Uca, Melike Öcalan ve Yaşar Alptekin, Saruhan Ünel ve Tuğba Özay başta olmak üzere çok sayıda ünlü isim ve sevenleri camiye akın etti.
"BU NASIL BİR ŞEY AKLIMIZ HAYALİMİZ ALMADI, HALA ŞOKTAYIM"
10 yıldır beraber çalıştıklarını belirten Ferdi Akarnur, "Lafın bittiği yer. Ne diyeyim ki. Candan sevdiğimiz, güler yüzlü, saygılı, efendi biriydi. Bu güne kadar biz 10 yıldır çalışıyoruz, hiç kimseyi kırmamış bir insan. Ağzından bugüne kadar kötü bir laf duymadık. Bu nasıl bir şey aklımız hayalimiz almadı. Ben diziyi izlerken aldım haberi. Seti aradım onlarında haberi yok. Hala şoktayım " diye konuştu.
Yaşar Alptekin ise; "Sözün bittiği yer. Sonuçta vadesi dolan her insan vadesi dolduktan sonra burayı terk edecek. Ondan geldik ona gideceğiz. Rabbim geride kalan sevdiklerine sabır ihsan eylesin onda Allah rahmet eylesin. Güzel bir oyuncuydu, güzel kalpli bir insandı Allah rahmet eylesin. Beklenmedik bir vefattı bu" şeklinde konuştu.