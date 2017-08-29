Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlanıyor

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"BU NASIL BİR ŞEY AKLIMIZ HAYALİMİZ ALMADI, HALA ŞOKTAYIM"

10 yıldır beraber çalıştıklarını belirten Ferdi Akarnur, "Lafın bittiği yer. Ne diyeyim ki. Candan sevdiğimiz, güler yüzlü, saygılı, efendi biriydi. Bu güne kadar biz 10 yıldır çalışıyoruz, hiç kimseyi kırmamış bir insan. Ağzından bugüne kadar kötü bir laf duymadık. Bu nasıl bir şey aklımız hayalimiz almadı. Ben diziyi izlerken aldım haberi. Seti aradım onlarında haberi yok. Hala şoktayım " diye konuştu.