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Ancak şarkıcı, aracında dinlediği Gripin'in 'Aşk Nerden Nereye' parçasının bir bölümünü videoya çekip paylaştı. Özellikle de "Son bir defa! Boynuna sarılıp gitsem huzuru koklasam Ege'de" kısmını videoya kaydeden Dalkılıç'ın, bu hareketi "Murat yoksa pişman mı oldu?" sorusunu akıllara getirdi.