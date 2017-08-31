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HT Magazin'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde ünlü oyuncunun dizinin yurtdışı satışlarından elde edilecek net gelirin yüzde 3’ünü alacağı ancak hiç bir ödeme almadığı belirtildi.