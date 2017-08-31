Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu'nun düğün davetiyesi ortaya çıktı

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31 yaşındaki Rüzgar Erkoçlar, davetiyede bulunan ağacın anlamını da şöyle anlattı: "Tuğba cennette bulunduğuna inanılan kökü yukarıda, dalları aşağıda büyük bir ağaç...Rüzgar değiyor ve şekilleniyor.''