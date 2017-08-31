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Herkes birbirinin yanında ama farklı farklı yeşerebilir. Bizimki bir ilişki örneğinden çok farklı. Londra-çiftlik arası geliş gidişleri akışına bıraktık. Zaten okul tatilleri çok olunca iki ayda bir oradayız. Aralarda da Yılmaz geliyor.