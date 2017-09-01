Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı

Zafer Bayramı konserleri kapsamında Erol Evgin ve Yonca Lodi Çatalca’da aynı sahneyi paylaştı. DJ Suat Ateşdağlı ve Hadise Bodrum’da, Ferhat Göçer İzmir’de, popçu Edis ise Erdek’te hayranlarıyla buluştu.

HT Magazin'in haberine göre, Emel Sayın ve Ahmet Özhan, Isparta’da halk konserinde aynı sahneyi paylaştı. Sevenlerinin gül yağmuruna tuttuğu ikili, üç saat süren konserde şarkılarını ellerinde Türk bayraklarıyla seslendirdi.

KIRMIZI - BEYAZ KONSER

Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası, Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği Zafer Bayramı etkinliklerinde sahneye çıktı. Vatandaşlar konseri ellerinde bayraklarla izledi.

GECEYİ VATAN SUNACAKTI

Soner Sarıkabadayı, Kemer Belediyesi’nin düzenlediği Çamyuva 30 Ağustos Zafer Parkı açılışında konser verdi. Öldürülmeseydi geceyi Vatan Şaşmaz sunacaktı.

"ALLAH ÜLKEMİZİ KORUSUN"

Kibariye, Zafer Bayramı’nda Kıbrıs’ta konser verdi. Darbuka şovuyla büyük alkış alan şarkıcı, sahne öncesi, “Atlattığımız kötü dönemler geride kalsın. Allah ülkemizi kötülüklerden korusun. Sadece bayramlar değil her gün mutlulukla geçsin” temennisinde bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı