Yonca Evcimik boya savaşının ortasında kaldı

Şarkıcı Yonca Evcimik, tatiline Bodrum’da devam ediyor. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, önceki gün Yalıkavak'ta bir beachte yapılan Color Parti’ye katılan Evcimik, partideki boya savaşının ortasında kalınca yüzü ve saçları rengârenk oldu. Bir süre partide eğlenen Evcimik, ardından duş alarak boyalardan kurtuldu.

yonca evcimik