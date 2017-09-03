Ünlü isimler kazandıkları paraları nereye yatırıyorlar?

Bizlerin sinemadan, tiyatrodan, televizyondan tanıdığımız, şarkılarını dinlediğimiz pek çok sanatçı, Türkiye’de de yurtdışında olduğu gibi ticaret hayatına atılıyor. Şan, şöhret bittiğinde hayatlarının bir garantisi olarak gördükleri yeni iş alanları, ünlüleri adeta tüccar haline getirdi. İbrahim Tatlıses, kebap zincirinden otobüs ve otel işletmeciliğine kadar çok sayıda şirketin sahibi oldu.
Onları şöhret yapan mesleklerinden farklı alanlara iten ortak neden ise geleceklerini garantiye almak. Ticaret hayatında da şöhret basamaklarını tırmanır gibi yükselen ünlülerin yanı sıra “Bu iş bana göre değil” deyip kepek indirenler de yok değil. Yeşilçam döneminin şanatçılarını, sahne yıldızlarını ticaret hayatında görmek pek mümkün değil.
Ne dört yapraklı yoncanın üyeleri kendi adlarını taşıyan parfüm çıkardı ne de Cüneyt Arkın o kadar atlayıp zıplamasına rağmen yırtılmayan bir pantolon üretip satmayı aklına getirdi. Keza şarkılarını geniş kitlelerin dillerinde pelesenk hale getiren ve o kitlelerin bağlama çalma merakını körükleyen Orhan Gencebay bir bağlama fabrikası kurmayı düşünmedi. Yazı dizimizde sanatçı tüccarların bir kısmını sizinle paylaşacağız...
İbrahim Tatlıses - Kebapçılıktan otel zincirine
EK iş yapan ünlü deyince akla öncelikle İbrahim Tatlıses gelir. Bir yandan elde ettiği şöhrete sığamaması diğer yandan kendi ifadesiyle bakmakla yükümlü olduğu çok kişinin bulunması nedeniyle 1980’li yıllardan sonra girdiği ticaret hayatında turizmden yayıncılığa, kebapçılıktan otel zincirine kadar kendisinin bile sayısını hatırlamadığı kadar ek iş yapıp sayısız şirket kurarak binlerce kişiye istihdam sağladı.
183 ODALI 2 OTELİ VAR
KENDISINDEN yarım yüzyıl önce kurulmuş otobüs şirketleriyle başa baş rekabet edebilen Tatlıses Turizm’i 10 yıllık hâkimiyetin ardından devreden İbrahim Tatlıses, kebapçılık, otelcilikle birlikte ticari hayatta pek çok şirket kurdu. Bodrum’daki Tatlıses Paradise Apart Hotel, Kuşadası’ndaki Tatlıses Hotel’le 183 odalı 2 otele sahip.
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