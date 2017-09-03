Ünlü isimler kazandıkları paraları nereye yatırıyorlar?

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“Daha bağımsız, daha özgün işler yapabilmek için sinemaya yatırım yapmak aklıma tek gelendi. O nedenle de yapım şirketi kurduk. Ama para kazanmak için herhangi bir ticari eğilime girmek aklımın ucundan dahi geçmedi. Sinema yapabilmek, yaptığımın daha iyisini başarabilmekti amacım. Sinema haricinde herhangi bir alana da dahil olmayı hiç düşünmememin en büyük nedeni bu bence, şimdi dönüp baktığımda.