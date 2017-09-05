Ajda Pekkan - Bülent Çavuşoğlu aşkı devam ediyor

HT Magazin'den Bülent İpek'in haberine göre; Bir dönem fırtınalı bir aşk yaşayan Bülent Çavuşoğlu ile Ajda Pekkan’ın kıskançlık nedeniyle biten ilişkilerinin 7 ay önce yeniden başladığı ortaya çıktı. Başlaması, bitmesi ve yeniden alevlenmesi filmlere konu olacak bu aşkın heyecanlı öyküsü magazin kulislerinde dilden dile anlatılıyor.



Anlatılanlara göre, Ajda Pekkan yaklaşık 2 yıl önce Bülent Çavuşoğlu tarafından terk edildi. Ayrılık sebebiyse Çavuşoğlu’nun kıskançlığıydı. Pekkan, Bodrum’da kardeşi Semiramis Pekkan’la tatildeyken bir grup arkadaşıyla tekne turuna çıktı.



O teknede Kemal adlı bir reklamcı da vardı. Ekip dümeni Yunanistan’ın Mikonos Adası’na kırdı. Eğlencenin tavan yaptığı o Mikonos gezisinin haberini alan Çavuşoğlu, Pekkan’ı terk etti. Pekkan ise bu kıskançlığı sebepsiz ve çocukça bulduğu için geri adım atmadı ve ayrılık pekişti.



ACISINI DESTEĞİYLE ATLATTI



Geçen yıl tekrar iletişim kuran, arkadaşça konuşup mesajlaşan ikilinin bu ilişkisi, şubatta Pekkan’ın yakın arkadaşı yönetmen Ayşe Ersayın’ın sanatçının Bahçeköy’deki evindeki ani ölümüne kadar sürdü.



Pekkan’ın bu zor dönemdeki en büyük destekçisi her daim yanında olan Bülent Çavuşoğlu’ydu. Küllenen aşk bu süreçte yeniden alevlendi.



AÇIKHAVA’YI KABUL ETMEDİ



Yakınlarının anlattığına göre Ajda Pekkan artık bekâr bir erkek olan Bülent Çavuşoğlu’yla ilişkisine kendini tamamen bıraktı.



Öyle ki Pekkan, yaz döneminde beraberliklerini kesintiye uğratacağı düşüncesiyle organizatörlerin ısrarlı Harbiye Açıkhava konseri tekliflerini reddetti. Pekkan’ın Açıkhava’yı pas geçme gerekçesi, çok önem verdiği konsere hazırlanırken sahne, kostüm ve okuma provalarının en az 20 gününü alacak olmasıydı.



'YUVAMI YIKTIN' DAVASI AÇILMIŞTI



Ajda Pekkan ile Bülent Çavuşoğlu’nun ilişkisi 2011 yılında ortaya çıkmıştı. Çavuşoğlu KVK’da genel müdürlük yapan, cemiyet hayatından tanınan Eyilik Ailesi’nin kızı Tuğçe Eyilik’le evli, genç ve kariyerli bir yöneticiydi.



Pekkan da çıkardığı hit şarkılar ve cesur sahne kostümleriyle kariyerinin adeta en parlak dönemini yaşıyordu. Çiftin gizli ilişkisi, bir iş toplantısı sonrasında başlamıştı.



Pekkan’ın gizliliği için büyük çaba harcadığı ilişki çok sınav verdi. Eyilik’in Pekkan’a açtığı, sonuçsuz kalan 250 bin liralık manevi tazminat davası medyada ‘metres davası’ olarak adlandırılarak Pekkan’ı yıpratma amacıyla kullanıldı. Çavuşoğlu ile Eyilik boşandı.

Bülent Çavuşoğlu

Ajda Pekkan