Gupse Özay kendi filmini çekecek

Gupse Özay, oyuncu ve senarist kimliklerinin yanına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu çekimleri yakında başlayacak ‘Deliha’nın devam filminin yönetmenliğini de üstlenecek.
İNTERNETTE KEŞFEDİLMİŞTİ
HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, radyo-televizyon ve sinema bölümü mezunu olan Gupse Özay, kariyerine reklam yazarlığıyla başladı. Özay, internete yüklediği ‘Psikolog’ skeciyle Gülse Birsel’in dikkatini çekip ‘Yalan Dünya’da rol alarak oyunculuğa geçiş yaptı. 2014 yılında senaristliğe soyunan güzel oyuncu, 1 milyon 600 bin kişi tarafından izlenen ‘Deliha’ filmiyle büyük başarı elde etti.
YÖNETMENLİK BENİM HAYALİMDİ
Oyunculukta ve senaristlikte kendini kanıtlayan Özay, şimdi de yönetmenliğe soyundu. Geçtiğimiz yıl gösterime giren ‘Görümce’ filmiyle senaristlikteki başarı- sını tescilleyen oyuncuya yapımcısı Necati Akpınar, ‘Deliha 2’yi yönetmesini teklif etti. Özay, “Yönetmenlik hayalim ve hedefimdi” diyerek teklifi kabul etti.
Çekimleri yakında başlayacak ‘Deliha 2’de, bir Fransız restoranında garsonluk yapan ‘Zeliha’nın maceraları anlatılacak.
- gupse özay
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