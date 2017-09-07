Şener Şen yeni cipiyle görüntülendi

Çoğunlukla toplu taşıma ya da taksi kullanmayı tercih eden Şener Şen, ayağını yerden kesti. HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, usta oyuncu önceki akşam Akatlar’da bir benzincide 300 bin TL değerindeki Audi Q3 model yeni cipiyle görüntülendi. Muhabirlere selam veren Şen, yakıt aldıktan sonra evinin yolunu tuttu.

Şener Şen