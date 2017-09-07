Emel Yıldırım: Ben bekâr bir kadınım

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, geçtiğimiz günlerde bir erkekle görüntülenen Yıldırım, yanındaki kişinin iş arkadaşı Emir Karayalçın olduğunu söyledi ve ekledi: “Bunun farklı şekilde yazılması çok çirkin. Ayrıca ben bekâr bir kadınım! Hayat bu, bugün arkadaşız ama sonra ne olur bilinmez.”

Emel Yıldırım