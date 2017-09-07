Burçin Terzioğlu: Botoks yaptırmadım

Paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle sosyal medyadaki bir takipçisiyle botoks polemiği yaşayan Burçin Terzioğlu, Bebek’teki bir bankadan çıkarken görüntülendi.

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, ünlü oyuncu kendisine bu konuyu hatırlatan gazetecilere “Botoks yaptırmadım. Sanırım yanlış anlaşılma oldu” dedi.