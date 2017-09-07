Sadettin Saran eşi Emek Saran'dan boşanmak için dava açtı

Ünlü işadamı Sadettin Saran ile eşi Emek Saran'ın boşanacağı yönündeki dedikodular uzun süredir kulislerde dile getiriliyordu. Hatta Kurban Bayramı'nda çiftin tatillerini ayrı ayrı yerlerde geçirmesi bu dedikoduları iyiden iyiye alevlendirmişti.

Dedikodular doğru çıktı ve Haberturk.com'un aldığı bilgiye göre Sadettin Saran, Çağlayan'daki Aile Mahkemesi'nde eşi Emek Saran'a boşanma davası açtı.

Boşanma davasının detaylarıyla ilgili mahkemeden gizlilik ve yayın yasağı kararı verildiği de belirtiliyor.

Sadettin Saran ve Emek Külür 2012 yılında evlenmişti.

Emek Saran

Sadettin Saran