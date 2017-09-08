Bakanlıktan ‘Cenaze İşleri’ne güzel haber!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bugün vizyona giren ‘Cenaze İşleri’ne güzel haber! HT Magazin'den Zeynep Çolak'ın haberine göre, argo kelimelerden dolayı komedi filmlerine genelde 12 yaş sınırlaması getirilirken, bu tür ifadeler içermeyen ‘Cenaze İşleri’ için bu sınır 7 yaş olarak belirlendi.

Filmde, Melih Selçuk ve C. Melis Çınar başrolde.

Cenaze İşleri