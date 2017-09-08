Burcu Kara: Anne olmak çok güzel bir duyguymuş

4 gün önce anne olan Burcu Kara, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. HT Magazin'in haberine göre, oğlu Ali için alışveriş yaptığını söyleyen ünlü oyuncu, “Ali’nin birkaç eksiği vardı, onları almaya geldim. Çok şükür Ali bebek gayet sağlıklı. Anne olmak çok güzel bir duyguymuş” dedi.

burcu kara