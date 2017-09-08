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Fransız bir yapımcıdan Hollywood’da çekilen filmde rol alması için teklif aldığını açıklayan Karadere, “Oyunculuk en az spor kadar disiplin isteyen bir iş. Uluslararası bir başarı elde etmek adına Los Angeles’ta oyunculuk derslerine başlayacağım. Teklifi de değerlendireceğim” dedi.