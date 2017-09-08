Davut Güloğlu aşkını böyle ilan etti

Ünlü türkücü Davut Güloğlu üniversitesi öğrencisi Neslihan Aksu ile aşk yaşadığını ilan etti.

KÖPRÜNÜN ALTINA LAZERLE İSİMLERİNİ YAZDIRDI

Davut Güloğlu, sevgilisini mutlu etmek için köprünün altına lazerle "Davut ve Neslihan" yazdırdı. Güloğlu böylece aşkını da ilan etti.

Fotoğraflar:2.sayfaofficial/ INSTAGRAM

Davut Güloğlu

Neslihan Aksu