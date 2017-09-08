Gamze Özçelik: Vicdanı olan bu zulme ‘dur’ der

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Günaydın'ın haberine göre, Gamze Özçelik, Afrika'da yaşanan yoksulluğa çare olmak için uzun süredir çalışmalar yürütüyor. Ünlü oyuncu, bayram öncesi de Sudan'a ilaç, erzak ve kıyafet götürüp ihtiyaç sahiplerine dağıttı.