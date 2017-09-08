Merve Boluğur evi tamamen boşalttı

Takvim'in haberine göre; Murat Dalkılıç'la 2 yıllık evliliğini bitirmek üzere olan güzel oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz ay eşiyle yaşadığı Yeniköy'deki daireden ayrılıp yeni bir ev aramaya başlamıştı. Boluğur, hayalindeki evi bulamayınca da ayrılık acısını üzerinden atmak için Çeşme'ye gitmişti.



ÇEŞME MORALİ



Önümüzdeki hafta görülecek boşanma davasına kadar Çeşme'de dostlarıyla kafa dinlemek isteyen ünlü oyuncu, annesi Nehra Boluğur'a Yeniköy'deki evine uğrayıp özel eşyalarını toparlamasını söyledi.



Kızının manevi değeri olan özel eşyalarını kendi evine götüren Nehra Hanım, güzel oyuncunun tatilde olmasından dolayı ev arayışını da kendi sürdürmeye başladı.



Bu arada yakın dostlarına "Birbirimize aşkımız bitti" diyen ikilinin boşanma davası 15 Eylül'de Kartal Adliyesi'nde görülecek. Anlaşmalı bir şekilde boşanacak olan ikilinin ilk duruşmada boşanacağına kesin gözüyle bakılıyor.



Evliliğini kurtarmak için elinden geleni yapan Merve Boluğur, kısa bir süre önce pes etmişti. Ayrılmakta kararlı olan Boluğur'un aile ve yakın dostlarından gelen "Barışın" çağrısına ise "Bu evlilik tamamen bitti, artık geri dönüşü yok" dediği iddia edildi.

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Murat Dalkılıç