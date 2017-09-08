Ekrem Gökkaya'ya kanser teşhisi konuldu

83 yaşındaki usta oyuncu Ekrem Gökkaya’ya, dil kanseri teşhisi konulduğunu Instagram adresinden duyuran Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, usta oyuncunun hastanede çekilen fotoğraflarını da paylaştı.
KİTAP SATIŞI İLE AMELİYAT OLACAK!
Usta oyuncunun hastanede yattığını ve tedavi gördüğünü yazan ünlü sanatçı Onur Akay, “Kanser illeti sanat dünyasının peşini bırakmıyor maalesef! Ömrünü Yeşilçam'a adayan 83 yaşındaki usta oyuncu Ekrem Gökkaya’ya, dil kanseri teşhisi konuldu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yatan ve radyoterapi tedavisi gören usta oyuncumuz, oyunculuk dönemindeki anılarını ‘Batan Güneş Yeşilçam’ isimli kitabında topladı ve kitap satışlarından elde ettiği gelirle ameliyat olmayı düşünüyor. Bir dönem Yeşilçam’da sakal ve bıyığı ile dillere destan olmuş, filmlerde kötü mü kötü, gerçek hayatta ise karıncaya bile zarar vermeyen usta oyuncumuza acil şifalar diliyorum.” notunu düştü.
EKREM GÖKKAYA KİMDİR?
5 Şubat 1934 yılında Konya'da dünyaya gelen usta oyuncu Ekrem Gökkaya, 1959 yapımı "Ömrüm Böyle Geçti" isimli filmde Göksel Arsoy, Kenan Pars ve Öztürk Serengil gibi değerli oyuncularla ilk filmini çekti. Gökkaya, 1992 yılında Kemal Sunal ile oynadığı "Koltuk Belası" isimli filme kadar 200 civarında sinema ve TV filminde oyuncu, prodüksiyon müdürü ve yapım yönetmeni olarak emek verdi. Kemal Sunal Arzu Film'den başka bir yapımcı firmayla çalışmazken, Sunal’a kontrat yapan tek kişi Ekrem Gökkaya oldu. 47 yaşında evlenen oyuncu, sinemadan uzaklaştıktan sonra eşinin memleketi Bartın'a yerleşti. Gökkaya, gazeteci Uğur Mumcu ve eski Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'in kuzenidir, evli ve 1 çocuk babasıdır.
- Ekrem Gökkaya
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