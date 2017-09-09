Deniz Seki 'reklam aşkı' iddialarına yanıt verdi

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HT Magazin'in haberine göre, nişanlısıyla sarmaş dolaş fotoğrafını paylaşan şarkıcı, “Bizim gibi okyanusları delip geçmiş bir aşka, ‘Reklam aşkı mı bu?’ diyenler, biz kalben çok kırılıyoruz. Derede boğulmaya hiç niyetimiz yok” yazdı.