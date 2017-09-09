5 | 19

"Ben cenazeye namaz kılmaya değil arkadaşıma veda etmeye gittim. Ne giydiğimin ne yaptığımın hesabını kimseye vermem.siz kim olarak bu yorumu yapabiliyorsunuz onu da merak ettim! Beni sevmiyor, beğenmiyor olabilirsiniz. Ona da saygı duyarım ama o zaman da sayfamda işiniz ne diye sorarım! Malum şahsi sayfam... Bu arada üzüntü göstermelik değildir, kalpte yaşanır..."