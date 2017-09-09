Mustafa Ceceli stüdyoda sabahlıyor

Mustafa Ceceli, aranjeleriyle rock, alternatif ve alaturka olmak üzere 3 farklı kulvarda boy göstermeye hazırlanıyor. HT Magazin'in haberine göre, ünlü şarkıcı, Sibel Can, Nil Karaibrahimgil ve Emre Aydın’dan birer parçayı aranje etmek için stüdyoda sabahlıyor.

Ceceli ayrıca Youtube’da ölçümlerin başladığı 1 Eylül 2014’ten 1 Eylül 2017’e kadarki süreçte ‘En Çok İzlenen Türk Sanatçılar’ arasında Sezen Aksu, Ahmet Kaya ve İbrahim Tatlıses’in ardından dördüncü sırada yer aldı.

Mustafa Ceceli