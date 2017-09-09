Başak Köklükaya 9 yıl sonra setlere döndü

Son olarak 2008’de Semih Kaplanoğlu’nun ‘Süt’ filminde rol alan Başak Köklükaya, 9 yıl süren sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. HT Magazin'in haberine göre, ünlü oyuncu, başrolü Öykü Karayel ve Yiğit Özşener’le paylaştığı ‘İşe Yarar Bir Şey’ ile 27 Ekim’de yeniden beyazperdede boy gösterecek.

başak köklükaya