Bülent Ersoy: Tarkan'ı tek geçeceğim

Önceki akşam Nişantaşı'nda bir restoran yemek yiyen Bülent Ersoy, yemeğinin ardından alışverişe çıktı.

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, alışveriş yaptığı mağazanın çıkışında basın mesuplarıyla sohbet eden Ersoy, “Tarkan’ın Harbiye konserine gidecek misiniz” sorusunu “Hayır şimdi ona gidemem, yeni geldim, yol yorgunuyum ama Tarkan’dan muhteşem bir şarkı aldım. Tek şarkılı single yapacağım, Tarkan’la düet de yapmayacağım. Tarkan’ı tek geçeceğim” şeklinde yanıtlayarak muhabirleri güldürdü.