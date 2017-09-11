Tolga Çevik'ten duygusal yıldönümü mesajı

Komedyen Tolga Çevik, Özge Yılmaz Çevik’le 13’üncü evlilik yıldönümlerini duygusal bir mesajla kutladı.

Çevik duygularını Instagram hesabından, “97 model arabam 68 bin km’deyken ve evimiz kiradayken beni seçtiğin, bana tahammül ettiğin, bana güzel bir hayat verdiğin yetmezmiş gibi iki de hayırlı evlat verdiğin, ne olursam olayım beni ve evlatlarımızı sevdiğin için sana ayrı âşığım. Sene-i devriye’miz yuvamıza hayırlı olsun” sözleriyle ifade etti.

tolga çevik

Özge Yılmaz Çevik