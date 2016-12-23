H. BUNU KONUŞUYOR HABERLERİ
23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
H. BUNU KONUŞUYOR

Murat Boz'dan çocuk itirafı

23 Aralık 2016 Cuma, 05:39:09

  • 1
    1 | 34

    Bugün vizyona giren ‘Dönerse Senindir’de, hayatının aşkını geri kazanmaya çalışan genç bir fotoğrafçıyı canlandıran Murat Boz, aşka bakışını HT MAGAZİN’e anlattı.

  • 2
    2 | 34

    'AŞK HER ŞEYİ AFFETMEZ ’

    Teknoloji aşkı, sevgiyi, tutkuyu biraz ayağa düşürdü. Aslında değerli bir şey aşk ama biraz gazı kaçtı. Aşkta gurur bence neye karşı gurur yapıldığıyla ilgili. 

     

  • 3
    3 | 34

    Küçük hataları görmezden gelmek aşkın olmazsa olmazıdır. İlişkilerde gurur mutlaka olmalı. Aşk her şeyi affetmez. Keşke edebilse.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300