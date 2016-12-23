Murat Boz'dan çocuk itirafı

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İ.S.: Yasemin’e katılıyorum. Çok hızlı tüketiyoruz ama ben o tayfadan değilim. Ama etkilenmemeye gayret ediyorum. Benim de kaygım doğanın yok oluşu.

M.B.: Burada asıl sorun bizim gibi insanların tüketim çağında kendilerini nasıl konumlandırdığı. Benim geleceğe yönelik bir önlem paketim var mesela.