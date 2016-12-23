Hadise mi, Didem mi?

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ESİN ÖVET/HABERTÜRK MAGAZİN

Son bir yıldır Hakan Sabancı hem kadınların hem de magazinin gündemini meşgul ediyor. Kendisi ne dizi ne sinema oyuncusu, ne topçu, ne de popçu. Sadece ünlü bir ailenin oğlu. Genç ve yakışıklı. Tam kızların beyaz atlı prens dedikleri cinsten