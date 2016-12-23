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H. BUNU KONUŞUYOR

Hadise mi, Didem mi?

23 Aralık 2016 Cuma, 06:12:40

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    ESİN ÖVET/HABERTÜRK MAGAZİN

    Son bir yıldır Hakan Sabancı hem kadınların hem de magazinin gündemini meşgul ediyor. Kendisi ne dizi ne sinema oyuncusu, ne topçu, ne de popçu. Sadece ünlü bir ailenin oğlu. Genç ve yakışıklı. Tam kızların beyaz atlı prens dedikleri cinsten

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     Adı da sık sık güzellerle anılıyor. Son on gündür Sabancı’nın ismini hem Hadise hem de Didem Soydan’la birlikte duyuyordum. Fısıltı gazetesi düzeyinde.

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     Hem Didem’in hem de Hadise’nin Hakan Sabancı ile tanışmak istedikleri konuşuluyordu ama ne yalan söyleyeyim pek konduramadım. İkisi için de “Uydurmadır” dedim, özellikle Hadise için “Yok canım” falan da dedim.

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