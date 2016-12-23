Hadise mi, Didem mi?

23 Aralık 2016 Cuma, 06:12:40 | Güncelleme: 09:32:44
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ESİN ÖVET/HABERTÜRK MAGAZİN
Son bir yıldır Hakan Sabancı hem kadınların hem de magazinin gündemini meşgul ediyor. Kendisi ne dizi ne sinema oyuncusu, ne topçu, ne de popçu. Sadece ünlü bir ailenin oğlu. Genç ve yakışıklı. Tam kızların beyaz atlı prens dedikleri cinsten
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Adı da sık sık güzellerle anılıyor. Son on gündür Sabancı’nın ismini hem Hadise hem de Didem Soydan’la birlikte duyuyordum. Fısıltı gazetesi düzeyinde.
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Hem Didem’in hem de Hadise’nin Hakan Sabancı ile tanışmak istedikleri konuşuluyordu ama ne yalan söyleyeyim pek konduramadım. İkisi için de “Uydurmadır” dedim, özellikle Hadise için “Yok canım” falan da dedim.
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Dedikodulara inanmamıştım ki önceki gün Hadise ve Hakan Sabancı yakalandılar. “Ateş olmayan yerden duman çıkmıyor” lafını bir kez daha kendi kendime tekrarladım. Malum Hadise bu. Tanırız, biliriz, duyarız.
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Boşuna çıkmaz bazı laflar ama bu durumdan Hakan Sabancı hayranları pek mutsuzdu. Bakınız Twitter’da gündem yaratan Hakan Sabancı’nın hayranlarının tepkilerinden birkaç örnek.
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Beyzapekerr: Ne demek Hakan Sabancı, Hadise ile mekândan çıkarken görüntülendi?
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Nesrin Özmen: Hakan Sabancı harika bir detay değil mi kızlar?
Deniz-Olcay: Hakan ile Hadise yakalanmış. Günün en vizyonsuz haberi.
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Bolathale: Gözlerim kanadı.
Heramonie: Adam hem fena yakışıklı, hem zengin, hem de Beşiktaşlı. İdeal koca adayı resmen, delireceğim.
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Özgexabzx: Allah’ın bir lütfusun.
Minekılıç: Keşke benim olsan, keşke basit bir insan olsaydın da sana âşık olabilme şerefine ulaşabilseydim Sonuç mu: Bu ilişki olmaz. Boşa zaman kaybı.